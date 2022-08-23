Москва, , 14:13 — REGNUM Ростуризму, Минтрансу России совместно с РЖД поручено до 12 сентября проработать вопрос об обеспечении доступности внутренних железнодорожных перевозок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального правительства.

Поезд (сс) k_danya

Поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам совещания о развитии туризма в Горно-Алтайске.

Кроме того, Ростуризм и Минкультуры должны проинформировать туристические организации о порядке участия в программе «Пушкинская карта».

«До 1 декабря Ростуризму разработать и применить для туристической отрасли корпоративные стандарты, включая межрегиональные программы обмена опытом и производственной практики для специалистов», — отметили в правительстве.

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