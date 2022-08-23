Москва, 23 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Гранты в туризме — один из инструментов поддержки индустрии. Хорошо, что некоторые туристические инициативы, которые нуждаются в финансировании, все-таки будут реализованы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель медиакомпании TOHOLOGY: Tourism& Hospitality, партнёр форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» Николай Погорелов.

frolicsomepl Турист

«Разумеется, итоги конкурса по предоставлению субсидии не позволят решить туристические сложности всех регионов России.

Поскольку деньги обычно ограничены, в будущем хотелось бы, чтобы подобные мероприятия охватывали максимальную аудиторию (в этот раз заявки принимались всего несколько недель и, возможно, не все успели принять участие или сделать это качественно).

Кроме количества участников помочь выявить самые интересные околотуристические проекты помогут уточненные критерии отбора. Например, в рамках развития туристической инфраструктуры можно активнее добавлять объекты, оборудование и инвентарь для занятий спортом.

Присутствие спортивной составляющей — это дополнительное конкурентное преимущество средства размещения, причина отправиться в то или иное направление или задержаться там на дополнительные сутки.

Будет здорово, если станут чаще появляться проекты «Туризм + спорт» и они смогут получать дополнительную поддержку», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отобрано 48 регионов России для получения грантовой поддержки проектов в сфере туризме в 2023 году. Регионы получат 5,3 млрд рублей.

Читайте также: Гранты на развитие туризма в 2023 году получат 48 регионов России