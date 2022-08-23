Сочи, Краснодарский край, , 14:12 — REGNUM Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что хочет перейти в московский ЦСКА, но сочинский клуб его не отпускает. Об этом 23 августа сообщает «РИА Новости Спорт».

Кристиан Нобоа Кирилл Венедиктов

«У меня есть предложение, чтобы уйти в ЦСКА прямо сегодня, на два года, но меня не хотят отпускать. Это реальное предложение. Я его принял, но клуб не принимает», — сказал Нобоа.

Напомним, Нобоа играет в России с 2007 года. За «Сочи» он выступает с 2019 года, а до этого играл за казанский «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и санкт-петербургский «Зенит».

Эквадорский полузащитник является трёхкратным чемпионом России. Дважды он побеждал в составе «Рубина» (2008, 2009), один раз — в составе «Зенита» (2018/19).