Калуга, , 15:03 — REGNUM В первом полугодии 2022 года жители Калужской области направили в Банк России 976 обращений. Это на 27% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Основной причиной роста жалоб стало влияние санкций на работу финансовых организаций, сообщил 23 августа корреспонденту ИА REGNUM руководитель калужского отделения Банка России Владимир Репета.

Здание отделения Банка России в Калуге Пресс-служба калужского отделения Банка России

Около половины обращений калужан в Банк России касалось деятельности банков — 432 жалобы. По сравнению с первым полугодием 2021 года их количество не изменилось, при этом трансформировалась проблематика обращений. С одной стороны, на работу финансовых организаций влияли санкции, калужане писали о трудностях с валютными переводами, о проблемах с обменными операциями с иностранной валютой и др. С другой стороны, почти на 40% снизилось число жалоб в крупнейшей категории — потребительском кредитовании. Это объясняется общим уменьшением спроса на кредиты в первой половине 2022 года, а также действием ранее принятых мер против навязывания дополнительных банковских услуг.

«Калужане стали меньше жаловаться на навязывание дополнительных услуг при заключении договора благодаря праву заемщиков вернуть деньги за такие услуги в течение двух недель, а также запрету на предустановленные галочки в договорах», — отметил Владимир Репета.

Жители региона стали чаще обращаться в Банк России по вопросам инвестирования. Поступило 30 жалоб на субъекты рынка ценных бумаг, тогда как в первом полугодии 2021 года таких обращений было всего пять. Калужане были вынуждены переводить деньги со счетов от брокеров под санкциями к другим участникам рынка. Также зафиксированы обращения, связанные с организованными торгами и с введением комиссии на валюту, хранящуюся на брокерском счете. На микрофинансовые организации поступило 133 жалобы (в том же периоде прошлого года — 78). Рост обращений жителей региона связан с проблемами взыскания просроченной задолженности, а также с кибермошенничеством и внесением неверных данных в кредитные истории. Основными причинами жалоб в отношении страховщиков — их поступило 263 — стали отказы в заключении договора ОСАГО, в том числе по причине отсутствия полисов, и неверное применение коэффициента бонус-малус при заключении договора. Если КБМ рассчитан неправильно, страховая компания проводит его корректировку — подобные обращения рассматриваются оперативно.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужане стали жаловаться на деятельность нелегальных финансовых компаний