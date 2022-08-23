Екатеринбург, 23 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на решение Чкаловского районного суда по делу уральского фотографа Дмитрия Лошагина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облсуда.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Решение суда низшей инстанции оставлено в силе. Лошагин освобождён из колонии условно-досрочно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году уральский фотограф был осуждён за убийство супруги-модели. Тогда его приговорили к девяти годам 10 месяцам лишения свободы. На свободу он вышел через 8 лет 3 месяца.