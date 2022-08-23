Иркутск, , 14:10 — REGNUM За январь–июнь 2022 года 21,5 тыс. человек были зарегистрированы в Иркутской области по новому месту жительства, но это не могло полностью компенсировать выбывших из региона, сообщает 23 августа территориальное управление государственной статистики. Отрицательное сальдо миграции сложилось по всем основным направлениям. Общий итог миграции — убыль в количестве 5634 человека.

Население сокращается Pixabay.com

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, число прибывших сократилось на 9,9%, а выбывших возросло на 7,1%. Более половины миграционных потоков составляют перемещения внутри области, не влияющие на численность населения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь–апрель 2022 года общий итог миграции в Иркутской области показал убыль в количестве 4140 человек.

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