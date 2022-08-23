Кострома, , 14:58 — REGNUM Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт хочет создать епархиальную православную гимназию, «пункт питания», церковную лавку и экскурсионное бюро рядом с кремлём, воссоздаваемом в Центральном парке города. Об этом он сообщил в интервью газете «Серверная правда».

Один из домов, построенных для нужд духовенства на фоне Костромского кремля Наталья Диева

«У меня есть мечта — сделать епархиальную православную гимназию… Кроме того, необходимо понимать — в кремль пойдет большой туристический поток. Необходимо обеспечить духовенства и храма, обеспечить инфраструктурой туристов и паломников. Речь идёт о пункте питания, церковной лавке, экскурсионном бюро и так далее», — сказал руководитель митрополии.

Под эти задачи священнослужитель планирует заимствовать бывшие дома соборного причта №4 и №8 на улице Чайковского, в одном из которых сейчас располагается небольшой храм. Здания являются памятниками архитектуры, помещения в них принадлежат частным лицам, епархии и городу.

Напомним, основные сооружения ансамбля Костромского кремля были взорваны в 1930-х годах. В 2015 году храмовый комплекс начали восстанавливать по старым рисункам и чертежам. Средства на эти цели выделил президент ООО «Корпорация ВИТ» Виктор Тырышкин.

Изначально открыть храмовый комплекс планировалось в 2021 году, но затем из-за задержек с поставками материалов в пандемию коронавируса сроки перенеслись на осень 2022 года. В воссоздаваемом Богоявленском соборе и его колокольне разместятся исторические экспозиции. Ожидается, что на освящение комплекса приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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