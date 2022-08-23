Кострома, 23 августа 2022, 14:58 — REGNUM Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт хочет создать епархиальную православную гимназию, «пункт питания», церковную лавку и экскурсионное бюро рядом с кремлём, воссоздаваемом в Центральном парке города. Об этом он сообщил в интервью газете «Серверная правда».

Один из домов, построенных для нужд духовенства на фоне Костромского кремля
Один из домов, построенных для нужд духовенства на фоне Костромского кремля
Наталья Диева
«У меня есть мечта — сделать епархиальную православную гимназию… Кроме того, необходимо понимать — в кремль пойдет большой туристический поток. Необходимо обеспечить духовенства и храма, обеспечить инфраструктурой туристов и паломников. Речь идёт о пункте питания, церковной лавке, экскурсионном бюро и так далее», — сказал руководитель митрополии.

Под эти задачи священнослужитель планирует заимствовать бывшие дома соборного причта №4 и №8 на улице Чайковского, в одном из которых сейчас располагается небольшой храм. Здания являются памятниками архитектуры, помещения в них принадлежат частным лицам, епархии и городу.

Напомним, основные сооружения ансамбля Костромского кремля были взорваны в 1930-х годах. В 2015 году храмовый комплекс начали восстанавливать по старым рисункам и чертежам. Средства на эти цели выделил президент ООО «Корпорация ВИТ» Виктор Тырышкин.

Изначально открыть храмовый комплекс планировалось в 2021 году, но затем из-за задержек с поставками материалов в пандемию коронавируса сроки перенеслись на осень 2022 года. В воссоздаваемом Богоявленском соборе и его колокольне разместятся исторические экспозиции. Ожидается, что на освящение комплекса приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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