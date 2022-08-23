Красноярск, 23 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Красноярске по иску прокурора суд взыскал с женщины, сбившей в пьяном виде ребёнка, компенсацию морального вреда. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в прокуратуре Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление о взыскании с красноярки в пользу пострадавшего ребёнка 1 млн рублей рассмотрел Октябрьский районный суд Красноярска.

ДТП произошло 11 января 2022 года в Октябрьском районе краевого центра. Автомобиль BMW под управлением нетрезвой автоледи выехал на тротуар и сбил маленького мальчика. Ребёнок получил множественные повреждения (вред средней тяжести).

Пострадавший мальчик долгое время проходил лечение в медучреждении. Виновница аварии ему никак не помогала.

Суд удовлетворил требования прокурора, взыскав с женщины в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

«После получения мотивированного решения прокуратура рассмотрит вопрос о его обжаловании», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, за семь месяцев 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 1388 ДТП. Погибли 168 человек, пострадали — 1748.

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