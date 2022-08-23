Ереван, , 14:05 — REGNUM На независимость Армении влияют отношения с союзными государствами, но те не всегда поступают так, как хотелось бы Еревану. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 23 августа по случаю 32-й годовщины со дня принятия декларации о независимости республики.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Союзники не всегда бывают лишь вашими союзниками, они бывают и союзниками тех, кто выступает против вас», — заявил Пашинян.

Он добавил, что для сохранения независимости Армении граждане страны должны суметь столкнуться «лицом к лицу со своим мировосприятием». Он также заявил, что без государственного мышления суверенитет будет растрачен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашинян в своей статье «Истоки 44-дневной войны» упрекнул Москву в том, что она предлагала Еревану «невыгодный Армении» план урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

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