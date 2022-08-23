Донецк, , 14:05 — REGNUM Преступный киевский режим должен понести заслуженное наказание, завил 23 августа глава ДНР Денис Пушилин, комментируя обстрелы боевиков ВСУ центра Донецка.

Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте

«Очередная грань, которую преступил [киевский] режим: они взрывают гражданских людей, обстреливают центр города», — заявил глава республики.

По его словам, при обстрелах используются снаряды 155 калибра, натовского образца.

«По сути, сейчас Запад причастен к конкретному целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецке. В целом считаю, что преступный [киевский] режим должен понести заслуженное наказание», — заключил он.

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