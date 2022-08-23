Донецк, 23 августа, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Преступный киевский режим должен понести заслуженное наказание, завил 23 августа глава ДНР Денис Пушилин, комментируя обстрелы боевиков ВСУ центра Донецка.

Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики

«Очередная грань, которую преступил [киевский] режим: они взрывают гражданских людей, обстреливают центр города», — заявил глава республики.

По его словам, при обстрелах используются снаряды 155 калибра, натовского образца.

«По сути, сейчас Запад причастен к конкретному целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецке. В целом считаю, что преступный [киевский] режим должен понести заслуженное наказание», — заключил он.

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