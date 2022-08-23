Куала-Лумпур, , 14:05 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якуб заявил, что многие проблемы в Южно-Китайском море могут быть решены, если Китай сможет соблюдать конвенцию ООН по морскому праву и кодекс поведения сторон в Южно-Китайском море, сообщает Antara.

Южно-Китайское море Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если Китай сможет соблюдать закон, кодекс поведения, многие проблемы могут быть решены. Пострадали Малайзия, Вьетнам, Филиппины, многие страны пострадали из-за политики Китая в Южно-Китайском море», — отметил Исмаил Сабри Якуб.

По словам премьер-министра, почти все страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подняли вопрос о Южно-Китайском море и подчеркнули необходимость соблюдения Китаем конвенции ООН по морскому праву. Южно-Китайское море должно оставаться свободной зоной для торговли. Свобода судоходства должна соблюдаться всеми сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия, с ее многочисленными сильными сторонами, может повлиять на ситуацию в регионе и может быстро решить различные проблемы, с которыми сталкивается Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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