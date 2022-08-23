Луганск, , 14:03 — REGNUM Помощник президента России Андрей Фурсенко, руководство правительства, министерства образования и науки, ректоры вузов Луганской Народной Республики на встрече в Луганске обсудили вопросы подготовки к новому учебному году, помощь России и перспективы интеграции в образовательную систему Российской Федерации, сообщается в телеграм-канале Правительства ЛНР.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко Анна Алябьева, ИА REGNUM

Андрей Фурсенко рассказал, что в Чечне после войны было сложно, как сейчас и в Луганской Народной Республике. Но сегодня Чечня — один из самых продвинутых регионов по качеству жизни. И в Донбассе тоже все изменится, подчеркнул он. В том числе и в образовании.