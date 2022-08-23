Луганск, 23 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Помощник президента России Андрей Фурсенко, руководство правительства, министерства образования и науки, ректоры вузов Луганской Народной Республики на встрече в Луганске обсудили вопросы подготовки к новому учебному году, помощь России и перспективы интеграции в образовательную систему Российской Федерации, сообщается в телеграм-канале Правительства ЛНР.

Анна Алябьева, ИА REGNUM Помощник президента РФ Андрей Фурсенко

Андрей Фурсенко рассказал, что в Чечне после войны было сложно, как сейчас и в Луганской Народной Республике. Но сегодня Чечня — один из самых продвинутых регионов по качеству жизни. И в Донбассе тоже все изменится, подчеркнул он. В том числе и в образовании.