* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:04 — REGNUM Прошло более года с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, но политическое давление, давление в сфере безопасности и экономическое давление со стороны этой группировки на хазарейцев-шиитов не уменьшилось, оно продолжается постоянно. Об этом сообщается в статье, опубликованной агентством «Шафакна».

Афганские боевики Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

В продолжение политики давления на хазарейцев, местные чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Санги-Тахт Ва Бандар провинции Дайкунди постановили, что жители кишлака Чахаркул Мири должны выплатить кочевникам 2,5 миллиона афгани плюс один автомат Калашникова за убийство пастуха-кочевника около трёх десятков лет назад.

Согласно источникам, кочевники утверждают, что этот человек был убит жителями указанного кишлака в 1991 году. Однако местные жители опровергают это утверждение и заявляют, что около 30 лет назад в приграничных районах провинций Дайкунди и Гор действительно был убит кочевник-пастух и ранен ещё один пастух, но жители кишлака к этому непричастны.

Официальные источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выбили «признание и обязательство» у старейшин кишлака Чахаркул Мири, чтобы привести в исполнение этот «жестокий и несправедливый» приговор. Один из местных жителей сказал корреспонденту «Шафакна», что «Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постоянно изыскивает предлоги, чтобы отомстить хазарейцам. Где вы видели, чтобы людей штрафовали за убийство, совершенное неизвестно кем?

Вышеуказанный произвол — не первый подобный случай в этой провинции. В июне этого года кочевники заявили, что жители кишлака Сияхчуб уезда Санги-Тахт-Ва-Бандар в 1984 году убили их соплеменника и требовали «плату за кровь».

Талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава уезда назначил комиссию для решения этого вопроса, и в итоге она решила, что жители кишлака должны заплатить кочевникам один миллион афгани в качестве «платы за кровь».

Жители кишлака рассказали комиссии, что в конфликте, произошедшем между кочевниками и местным населением в 1984 году, с обеих сторон было убито по два человека. Они говорят, что их жалоба на убийство жителя этой деревни кочевниками была проигнорирована местными властями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но жалоба кочевников была подхвачена радикалами, и местное население было оштрафовано.

Жители Афганистана (сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael Bracken

В другом случае пуштун, водитель грузовика, подал жалобу на жителей уезда Шахристан за то, что 19 лет назад его грузовик перевернулся при перевозке груза этих жителей, и они не возместили ущерб. Судья талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дайкунди постановил, что жители Шахристана должны возместить этому водителю ущерб. Местные жители говорят, что грузовик перевернулся по вине самого водителя, и он, продав их груз, на эти деньги отремонтировал в Газни свой грузовик.

Вынужденная миграция и захват земель

За прошедший год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под разными предлогами штрафовали, пытали и задерживали жителей провинции Дайкунди, вынудили часть из них переселиться и захватили их земли. Например, они вынудили жителей одного из кишлаков в уезде Китти покинуть свои дома.

Выселив жителей кишлака, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили их поля, каналы и сады и оштрафовали каждую семью за использование этих земель в прошлые годы.

Также при поддержке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кочевники заявили жителям 200 домов в местности Гам Кул уезда Хадир, что они должны покинуть свои жилища и заплатить штраф. Кочевники утверждают, что они являются собственниками этих земель и что местные жители должны как можно скорее покинуть эти земли и заплатить штраф.

Помимо того, что в провинции Дайкунди талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) штрафуют хазарейцев под разными предлогами, здесь продолжаются их произвольные аресты и пытки. Несколько дней назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли пыткам мужчину в уезде Шахристан и произвольно арестовали трёх человек в уезде Китти якобы за хранение оружия.