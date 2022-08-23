Красногорск, 23 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Угроза перехода огня из Рязанской области в Подмосковье отсутствует. Об этом 23 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

(сс) skeeze Лесной пожар

Отдаленность очагов возгорания от Московской области исключает возможность перехода огня в подмосковные леса. Однако не исключено некоторое задымление воздуха на территории региона.

«Что касается Рязанского пожара: 42 наших специалиста с 12 единицами техники продолжают работать в составе созданной там группировки», — сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.