Горно-Алтайск, , 14:01 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам совещания о развитии туризма в Горно-Алтайске. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

Аэропорт Горно-Алтайска Правительство Республики Алтай

Так, по его поручению федеральный центр также окажет поддержку развитию инфраструктуры на Алтае. В частности, Республике Алтай помогут в реконструкции аэродрома Горно-Алтайск.

«Минтрансу и Минфину совместно с руководством региона поручено до 30 июня 2023 года представить в Правительство предложения о включении необходимых мероприятий в пятилетний план развития транспортной инфраструктуры в части региональных аэропортов», — отметили в правительстве.

Предварительно должна быть разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на проект реконструкции аэродрома.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание в Горно-Алтайске состоялось 12 августа. Перед его началом глава региона Олег Хорохордин представил Мишустину проекты туристических комплексов. В их числе проект развития аэропорта, всесезонного курорта «Манжерок», а также план по созданию природного парка.

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