Иркутск, , 14:01 — REGNUM Суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Иркутской области на 1 августа 2022 года составила 5,5 млн. рублей. Такие данные, полученные от организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности), 23 августа приводит территориальное управление государственной статистики.

Педагоги Цитата из к/ф «Ученик». Реж. Кирилл Серебренников. 2016. Россия

Поясняется при этом, что вся сумма задолженности сложилась в сфере образования. Численность работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, составила 23 человека. В расчете на одного работника приходится 237,8 тыс. рублей неполученной зарплаты. Продолжительность невыплаты составила 35 месяцев. Причиной долгов является отсутствие у организаций собственных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Иркутской области на 1 июня 2022 года составляла 8,1 млн. рублей.

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