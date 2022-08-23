Саратов, 23 августа, 2022, 16:32 — ИА Регнум. С 1 сентября 2022 года учебные заведения Саратовской области будут работать в обычном режиме. Об этом 23 августа сообщил заместитель председателя регионального правительства — министр образования Саратовской области Михаил Орлов.

Николай Хижняк ИА REGNUM Первоклассники

«Все ограничения, связанные с ковидом, сняты. Мы будем работать в обычном режиме. Но мы понимаем, что в любой момент ограничения могут вернуть. Поэтому мы должны быть готовы», — пояснил он.

В школы области пойдут более 28 тыс. учеников первых классов. В последние три года количество первоклассников в регионе увеличивается на 2-2,5% ежегодно.

Ранее ИА REGNUM передавало, в конце сентября 2021 года в Саратовской области из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции в ряде образовательных учреждений был введен дистанционный формат обучения.

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