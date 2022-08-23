Москва, 23 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Безусловно, грантовая поддержка помогает в развитии сферы гостеприимства на территориях регионов России, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Ассоциации малых туристических городов, (АМТГ), партнер форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» Константин Анучин.

Туристы

«Гранты являются одним из важнейших критериев помощи объектам сферы туризма и гостеприимства со стороны региональных властей и поддерживаются муниципалитетами.

Конечно, изменения условий получения грантов теперь зависит от регионов, что с одной стороны не всегда является плюсом для активного бизнеса, с одной стороны.

С другой стороны считаю, благодаря такому подходу, региональная власть учится слышать местный бизнес, понимать, что сфера туризма и гостеприимства, прежде всего, усиливает экономику региона, дает новые рабочие места.

А бизнес, со своей стороны, начинает плотно взаимодействовать между собой при участии и поддержке глав муниципалитетов и региона в целом, и кто первый находит общий язык, тот и выигрывает в количественном выражении туристического потока.

Гранты нужны, и чем больше конкурсов на грантовую поддержку, не только от федеральных, но и от региональных ведомств, будет проходить, тем больше будет интересных, новых объектов, маршрутов, и тем легче будет малому и среднему бизнесу развивать себя, муниципалитет, регион», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отобрано 48 регионов России для получения грантовой поддержки проектов в сфере туризме в 2023 году. Регионы получат 5,3 млрд рублей, это в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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