Симферополь, 23 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Рост количества дистанционных мошенничество зафиксировали в республике Крым за неделю с 15 по 21 августа, сообщили 23 августа в пресс-службе МВД региону.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Так, жительница Симферополя рассталась с миллионом рублей, поверив мошеннице из «службы безопасности» банка — она сама перевела деньги на «безопасный счёт». Жертвами подобных мошенничеств стали ещё несколько жителей региона, которые потеряли разные суммы.

В другом случае житель Красногвардейского района, намереваясь приобрести 26 тонн сахарного песка на одном из сайтов, потерял более 1 млн 360 тысяч рублей.

«Все схемы, которые используют мошенники, основаны на психологии. Основная задача — войти в доверие и убедить потенциальную жертву кликнуть по отправленной ссылке. Перейдя по ней, получатель попадает на лже-сайт, где добровольно вводит секретные данные своей карты. После этого мошенник получает доступ к его счету», — напоминают в полиции.

Правоохранители подчёркивают, что если в ходе телефонного разговора мошеннику стали известны данные банковской карты, то нужно позвонить по телефону, указанному на карте в банк и заблокировать карту. Также полиция просит жителей соблюдать осторожность и не оставлять на сайтах сведения о номерах мобильных телефонов, привязанных к банковским картам и анкетным данным, не соглашаться на сомнительные сделки через интернет, не сообщать неизвестным данные карты и пароли.