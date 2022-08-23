Москва, 23 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Войска России, развивая наступление на херсонско-николаевском направлении, вышли к административной границе Николаевской области. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 23 августа на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

Он уточнил, что в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области

«Взято под контроль 36 кв. км территории Херсонской области», — добавил Конашенков.

Он также сообщил об освобождении населённого пункта Комсомольское и продвижении российских войск на 3 км в глубину обороны противника на этом направлении.

Освобождено 12 кв. км территории Николаевской области.

Кроме того, в районе Андреевки значительные потери понесли 35-я бригада морской пехоты и 46-я аэромобильная бригада ВСУ. От сил киевского режима освобождён посёлок Благодатовка и близлежащие населённые пункты. Успешно развивается наступление на донецком направлении, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские войска нанесли сосредоточенный огневой удар по боевым позициям 28-й механизированной бригады ВСУ у села Лупарево в Николаевской области. В результате уничтожено более 50 националистов.

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