Иркутск, , 13:56 — REGNUM За январь–июнь 2022 года в Иркутской области родилось 12,3 тыс. младенцев, умерло — 18,2 тыс. человек. Естественная убыль населения составила 5,9 тыс. человек, сообщает 23 августа территориальное управление государственной статистики.

Кладбище Devanath

Отмечается также, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, число новорожденных сократилось на 5,0%, а умерших возросло на 1,5%.

Зарегистрировано 6547 браков и 5901 развод. На 1000 браков пришелся 901 развод. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года число браков сократилось на 6,0%, а количество разводов увеличилось на 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь–апрель 2022 года в Иркутской области родилось 8 тыс. младенцев, умерло — 13,1 тыс. человек.

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