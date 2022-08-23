Богота, , 13:55 — REGNUM Правительство Колумбии объявило о выходе из декларации Женевского консенсуса, к которому страна присоединилась в период правления президента Ивана Дуке. Об этом пишет Prensa Latina.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Этот консенсус, не имеющий юридической силы, считает, что «международного права на аборт не существует».

«Колумбия будет по-прежнему привержена делу укрепления здоровья женщин и удовлетворения их потребностей в области здравоохранения», — говорится в заявлении МИД Колумбии.

Отмечается также, что правительство Колумбии признает, уважает и защищает права женщин в соответствии с конституцией и судебной практикой Конституционного суда, а также напоминает, что «право на безопасный и законный аборт является неотъемлемой частью сексуальных и репродуктивных прав и сексуального и репродуктивного здоровья женщин».