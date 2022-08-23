Богота, 23 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Правительство Колумбии объявило о выходе из декларации Женевского консенсуса, к которому страна присоединилась в период правления президента Ивана Дуке. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Этот консенсус, не имеющий юридической силы, считает, что «международного права на аборт не существует».

«Колумбия будет по-прежнему привержена делу укрепления здоровья женщин и удовлетворения их потребностей в области здравоохранения», — говорится в заявлении МИД Колумбии.

Отмечается также, что правительство Колумбии признает, уважает и защищает права женщин в соответствии с конституцией и судебной практикой Конституционного суда, а также напоминает, что «право на безопасный и законный аборт является неотъемлемой частью сексуальных и репродуктивных прав и сексуального и репродуктивного здоровья женщин».