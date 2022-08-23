Калуга, 23 августа, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Данные о сформированной пенсии и размере пенсионных накоплений получили уже 24 тыс. 802 жителя Калужской области, среди которых более 13 тыс. мужчин. Информирование производится в день достижения женщиной возраста 40 лет и мужчиной возраста 45 лет. Уведомления направляются в личный кабинет на портале госуслуг, в дальнейшем информация будет приходить один раз в три года, сообщила 23 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

В информационном письме ПФР граждане могут ознакомиться с условиями получения права на страховую пенсию по старости, узнать, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на пенсию, а также увидеть предполагаемый размер пенсии.

«Активное информирование позволяет гражданам заранее оценить свои пенсионные права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению, уточнить периоды стажа и размер пенсионных коэффициентов, а также узнать о размере пенсионных накоплений, формируемых в Пенсионном фонде. Гражданам, у которых нет учетной записи на портале, информация предоставляется во всех клиентских службах Пенсионного фонда России при личном обращении», — отметила Светлана Сомова.