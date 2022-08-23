Ереван, 23 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. У Армении прекрасные отношения с некоторыми соседними государствами, но есть и такие соседи, с которыми нет видимого прогресса. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян 23 августа по случаю 32-й годовщины со дня принятия декларации о независимости республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«В отношениях с другими нет существенного прогресса, потому что они требуют от нас слишком большую цену, или же считают, что мы требуем от них слишком большую цену», — заявил, Пашинян.

Он добавил, что независимость государства зависит от урегулирования с соседними странами. Также независимость предполагает, что граждане чувствуют себя в безопасности в своём государстве.

Напомним, в апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о призывах «международного сообщества» к Армении снизить планку статуса Нагорного Карабаха. В оппозиции его после этого обвинили в планах сдать республику Азербайджану. После этого в Ереване два месяца почти ежедневно проходили акции протеста, на которых участники требовали отставки Пашиняна.