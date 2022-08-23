Чханвон, Южная Корея, , 13:54 — REGNUM С 19 по 24 августа в южнокорейском городе Чханвон провинции Кёнсан-Намдо проходит Чемпионат мира по стрельбе среди инвалидов. Об этом сообщает Yonhap News.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 22 августа, южнокорейская сборная занимает первое место в медальном зачете, записав на свой счет девять золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград.

Известно, что второе место занимает Франция (шесть золотых и пять серебряных медалей), а третье — Индия (одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали).

Отметим, что южнокорейский спортсмен Со Хун Тхэ выиграл золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров. Другой южнокорейский стрелок Ким Гын Су стал обладателем бронзы. В этой же дисциплине в командном зачёте южнокорейцы завоевали серебро.