Москва, , 13:50 — REGNUM Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов направил обращение главе Минобрнауки Валерию Фалькову, в котором просит поддержать законопроект о предоставлении министерству права регулировать стоимость обучения в российских вузах, передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа.

Студенты Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

По словам Миронова, о том, что у Минобрнауки нет подобных полномочий граждане узнали во время пандемии, когда вузы начали активно повышать стоимость обучения студентов. В октябре 2020 года в СРЗП внесла в Госдуму законопроект, решающий данную проблему, напомнил депутат.

«Нельзя допустить снижения доступа граждан к высшему образованию. В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть возможность пересмотреть позицию Министерства науки и высшего образования РФ в отношении вышеуказанного проекта федерального закона и поддержать этот документ», — обратился Миронов к Фалькову.