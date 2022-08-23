Москва, , 13:49 — REGNUM Херсонский телеканал «Таврия» начал вещание в объединённом цифровом мультиплексе на территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, сообщил в своем телеграм-канале генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты России Александр Малькевич.

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С 00:15 понедельника «Таврия» осуществляет телевизионное вещание в составе третьего специального мультиплекса.

Суммарно жители освобождённых территорий могут смотреть 26 каналов. Помимо «традиционного набора» из 20 (два российских мультиплекса), здесь доступны херсонские «Таврия» (21 кнопка) и «ВТВ+» (23), запорожское «За! ТВ» (22); донецкий «Юнион» (24); «Крым 24» (25) и «Луганск 24» (26 кнопка).

Кроме того, теперь информационные программы из Херсонской области можно будет увидеть и на ОТР — Общественном телевидении России. Вещание телеканала «Таврия» в ОТР стартовало утром 23 августа и будет идти по регулярному расписанию с 07.00 до 08.00 часов утра каждый день.

При этом помимо перехода на цифровой мультиплекс, зрители области смогут смотреть «Таврию» и в аналоговой трансляции.

Выход «Таврии» в цифровой мультиплекс и вещание на ОТР — это еще один большой и важный шаг в деле прорыва информационной блокады освобождённых территорий.