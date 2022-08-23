Тюмень, 23 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Тюменской области школы готовы к учебному году. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

Все учебные заведения проверены на пожарную и антитеррористическую безопасность. И везде установлена автоматическая пожарная сигнализация, а также все школы под охраной, уверяют в правительстве региона.

В 2022 году за парты сядут почти 243 тысячи тюменских школьников. Из них 26,5 тысяч — первоклассники.

По программе «Земский учитель» к работе в сельских школах приступают 11 педагогов, в целом — 109 новых учителей. Всего в региональной системе образования трудятся 25 тысяч человек.