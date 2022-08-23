Донецк, 23 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Число погибших при обстреле центра Донецка киевскими боевиками возросло до трех, сообщил 23 августа мэр города Алексей Кулемзин.

Юрий Пущаев ИА REGNUM Последствия обстрела в Донецке

«В результате обстрела Ворошиловского района погиб 25-летний мужчина», — написал Кулемзин в телеграм-канале.

Ранее сообщалось о двух погибших и шести раненых.

Напомним, ранее Кулемзин сообщил, что в центральном Ворошиловском районе Донецка зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом.