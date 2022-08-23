Брянск, , 13:47 — REGNUM Трёхлетний ребёнок травмировался на детской карусели в одном из дворов Советского района Брянска, сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM.

Травмоопасная карусель на детской площадке Prokuror-kaluga.ru

По словам очевидцев, двое детей залезли на карусель, где отсутствовало одно из четырёх сидений. Когда они раскрутили площадку, трёхлетний мальчик упал и ударился лицом о металлическую площадку-основание.

Проверки по факту травмирования ребёнка организовали прокуратура Советского района и СУ СК по региону. Как уточнили в ведомствах, если информация подтвердится, то будут установлены не только обстоятельства произошедшего, но и будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности игрового оборудования.