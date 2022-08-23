Брянск, 23 августа 2022, 13:47 — REGNUM Трёхлетний ребёнок травмировался на детской карусели в одном из дворов Советского района Брянска, сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM.
По словам очевидцев, двое детей залезли на карусель, где отсутствовало одно из четырёх сидений. Когда они раскрутили площадку, трёхлетний мальчик упал и ударился лицом о металлическую площадку-основание.
Проверки по факту травмирования ребёнка организовали прокуратура Советского района и СУ СК по региону. Как уточнили в ведомствах, если информация подтвердится, то будут установлены не только обстоятельства произошедшего, но и будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности игрового оборудования.