Омск, 23 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Министром энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области назначен Владимир Шнипко. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в областном правительстве.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Бурков. Шнипко вступает в должность с 24 августа.

Справка: Владимир Шнипко родился в 1990 году. Окончил магистратуру Омского государственного технического университета по специальности «Теплоэнергетики и теплотехника». Имеет десятилетний трудовой стаж в отрасли ЖКХ. С августа 2018 года по март 2022 года был заместителем директора департамента городского хозяйства администрации Омска. С марта 2022 года руководил муниципальным предприятием города «Тепловая компания».

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 августа от должности главы омского минэнерго был освобождён Антон Гаак.

Читайте также: Министр лишился должности после обрушения пятиэтажки в Омске

Как объяснил Бурков, решение об увольнении Гаака было принято по итогам расследования причин обрушения части пятиэтажного жилого дома на улице 20-го Партсъезда в Омске. Параллельно был проведён анализ работы омского минэнерго.

Читайте также: Омский губернатор объяснил решение об отставке министра энергетики и ЖКК

Обрушение части дома на Партсъезда произошло 12 августа 2022 года. Жертв и пострадавших нет, однако люди лишились крыши надо головой. Ранее жильцы этой пятиэтажки неоднократно жаловались на её неудовлетворительное состояние, однако власти их не услышали.

Читайте также: После обрушения дома в Омске началась служебная проверка