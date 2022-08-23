Екатеринбург, 23 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Причиной смога в Екатеринбурге стали действующие пожары в соседних регионах. Об этом журналистам сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог в Екатеринбурге

По словам синоптика, пожары в республике Коми и Ханты-Мансийском автономном округе привели к смогу в уральской столице. При этом, по её прогнозу, в ближайшие дни екатеринбуржцам не стоит ожидать рассеивания дымки.

До 26 августа в Екатеринбурге сохранится жаркая сухая погода. Затем жара спадёт, пройдут кратковременные дожди. Тогда можно ожидать рассеивания смога.