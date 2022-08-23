Москва, 23 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил в рамках рабочей поездки Донецкую народную республику, где встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным и депутатами Народного Совета республики, сообщили в пресс-службе палаты российского парламента.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин

«Нам необходимо сформировать единое правовое пространство в самых разных сферах — образовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ. Для этого мы организовали взаимодействие профильных комитетов с нашими коллегами из Народного Совета — в Государственной думе в июле побывала делегация парламента ДНР», — цитируют в пресс-службе Госдумы слова Володина.

Спикер Госдумы подчеркнул, что в Донбассе постоянно работают более 70 депутатов Государственной думы от всех фракций в закрепленных за ними районах и городах.

«Важно выстраивать работу с избирателями и соотечественниками, проживающими на территории Донецкой Народной республики, проводить с ними встречи, решая проблемы, которые их волнуют. Они голосовали на выборах в Государственную думу, поэтому для нас это особая ответственность», — добавил парламентарий.

Также в поездке приняли участие: председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, координатор группы по связям с парламентом ДНР Дмитрий Саблин и руководитель думского аппарата Игорь Дивейкин.