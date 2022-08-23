Ярославль, , 13:43 — REGNUM В Ярославской области расширили список льготников на догазификацию жилья. Об этом в социальных сетях сообщил врио губернатора Михаил Евраев.

Газовые трубы t. me/evraevmikhail

Частичную компенсацию за подведение газа к участкам могли получить шесть категорий граждан: ветераны Великой Отечественной войны и труда, многодетные семьи, инвалиды I и II групп, а также семьи с детьми-инвалидами.

«С осени выплату в размере 40 тысяч рублей начнут также получать инвалиды III группы, ветераны боевых действий, семьи с детьми погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, приемные семьи, реабилитированные лица, инвалиды после военной травмы, граждане, имеющие право на дополнительную социальную поддержку, пенсионеры», — рассказал глава региона.

Михаил Евраев поручил главам городских округов составить списки жителей, которые смогут получить компенсацию за догазификацию.

Средства для новых льготников будут предусмотрены в бюджете. Рассмотрение законопроекта запланировано на сентябрь.

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