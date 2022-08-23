Ярославль, 23 августа 2022, 13:43 — REGNUM В Ярославской области расширили список льготников на догазификацию жилья. Об этом в социальных сетях сообщил врио губернатора Михаил Евраев.
Частичную компенсацию за подведение газа к участкам могли получить шесть категорий граждан: ветераны Великой Отечественной войны и труда, многодетные семьи, инвалиды I и II групп, а также семьи с детьми-инвалидами.
Михаил Евраев поручил главам городских округов составить списки жителей, которые смогут получить компенсацию за догазификацию.
Средства для новых льготников будут предусмотрены в бюджете. Рассмотрение законопроекта запланировано на сентябрь.
Читайте ранее в этом сюжете: В трёх районах Ярославской области выросли долги за газ