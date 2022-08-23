Брюссель, 23 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Нынешняя засуха в европейских странах, по предварительным данным, является самой серьёзной за последние 500 лет, сообщил 23 августа представитель пресс-службы Еврокомиссии.

08.mchs.gov.ru Засуха

«Нынешняя засуха кажется самой худшей как минимум за последние 500 лет. Это первая оценка, мы должны подтвердить данные в конце сезона», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции сотни муниципалитетов лишены питьевой воды из-за засухи.

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