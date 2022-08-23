Самара, , 13:48 — REGNUM Цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в честь годовщины победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в битве на Курской дуге возложили в Самаре. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба городской администрации.

«Битва на Курской дуге» Алексей Банников © ИА REGNUM

Курская битва стала одним из главных сражений Великой Отечественной войны. После победы в этой битве стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии.

Отмечается, что сейчас российские воины выполняют задачи, поставленные в рамках специальной военной операции на территории бывшей УССР, помогают вернуть мирную жизнь на территории Донбасса, «оберегают границы нашей Родины».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе создают «Самарский батальон», бойцы которого продолжат традиции своих героических предков.