Иркутск, , 13:40 — REGNUM В Иркутской области установили дополнительную меру соцподдержки для граждан из числа детей-сирот. Как сообщает 23 августа телеграм- канал правительства региона, губернатор Игорь Кобзев подписал указ о предоставлении компенсации расходов по найму жилых помещений гражданам из числа детей-сирот на период ремонта жилья, предоставленного указанным лицам по договорам специализированного найма.

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«Ежегодно минимущества региона и ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» ремонтируют жилые помещения, предоставленные детям-сиротам по договорам специализированного найма. Но зачастую при ремонте дети-сироты не могут переселиться к родственникам либо снять жилье. Поэтому Правительство региона приняло решение установить дополнительную меру социальной поддержки, предусматривающую компенсацию расходов по найму жилья на время ремонта», — пояснил Игорь Кобзев.

Право на компенсацию имеют дети-сироты, проживающие в жилых помещениях, в отношении которых принято решение о ремонте с выселением на период ремонта. Предоставлять компенсацию будет ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области».

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области с начала 2022 года 333 сирот получили социальную выплату на покупку жилья. На эти цели из областного бюджета в 2022 году выделили 1,2 млрд рублей,

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