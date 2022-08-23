Ньон, Швейцария, , 13:39 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может запретить «Барселоне» и «Ювентусу» участие в Лиге чемпионов. Об этом 23 августа сообщает Mundo Deportivo.

Логотип УЕФА Ben Sutherland

Отмечается, что УЕФА проводит расследование в отношении «Барселоны», «Ювентуса» и ещё 18 клубов на предмет возможного нарушения правил финансового fair-play в сезоне 2020/21.

В этот список вошли также итальянские «Рома», «Милан», французские также ПСЖ и «Марсель», английский «Арсенал».

Клубам, которые попали под подозрение в нарушении финансового fair-play, может грозить запрет на участие в соревнованиях под эгидой УЕФА, а также запрет на совершение трансферов или других операций.

При этом «Барселона» и «Ювентус» до сих пор погружены в юридическую борьбу с УЕФА из-за проекта Суперлиги.