Лос-Анджелес, США, , 13:38 — REGNUM Актёр боевиков Сильвестр Сталлоне заменил татуировку с изображением его жены Дженнифер Флавин на плече. Об этом 23 августа пишет Daily Mail.

Сильвестр Сталлоне в роли Рэмбо Цитата из к/ф «Рэмбо: Последняя кровь». реж. Адриан Грюнберг. 2019. США

Артист перекрыл портрет жены изображением его любимого пса Буткуса. Издание предполагает, что отношения Сталлоне и Флавин испортились, из-за чего актёр решил убрать лицо супруги с плеча. В качестве подтверждения этой версии СМИ отмечает, что Флавин отписалась от артиста в соцсети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако пиар-менеджер Сталлоне отрицает версию о плохих взаимоотношениях супругов. «Г-н Сталлоне намеревался обновить тату-образ своей жены Дженнифер, однако результаты оказались неудовлетворительными и, к сожалению, не поддающимися исправлению. В результате ему пришлось перекрыть исходное изображение татуировкой своего пса», — объяснил представитель актёра.

Ранее Сильвестр Сталлоне публично раскритиковал продюсера Ирвина Уинклера из-за анонса спин-оффа киносерии «Крид» о сыне Ивана Драго (Дольф Лундгрен). Актёр также потребовал от Уинклера вернуть ему права на кинофраншизу «Рокки».

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