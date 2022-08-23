Москва, , 13:54 — REGNUM Читатели в Казахстане сообщают о блокировке сайта ИА REGNUM некоторыми провайдерами. Об этом стало известно 23 августа.

ИА REGNUM

По данным казахстанцев, сайт ИА REGNUM не доступен через таких провайдеров как «Казахтелеком», а также мобильных операторов «Kcell» и «Теле2». Причина блокировки неизвестна. Никаких официальных запросов и сообщений редакции ИА REGNUM со стороны Казахстана не получала.

Материалы агентства доступны через сервисы VPN.

ИА REGNUM освещало и продолжит освещать проблемы проявлений национализма и русофобии в высших эшелонах власти Казахстана, преследования сторонников сближения с Россией, влияния США и их ближайших союзников на принятие политических решений в стране.