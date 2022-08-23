Казань, , 13:42 — REGNUM Фестиваль хоккея «Золотая шайба» состоится в столице Татарии 27 августа. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы звезд хоккея, матч ветеранов хоккея Казани и лучших игроков турнира «Золотая шайба» прошлого сезона, сообщает пресс-служба минспорта РТ.

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Мэр города Ильсур Метшин отметил, что на приглашение принять участие в фестивале «Золотая шайба» откликнулись именитые хоккеисты, прославившие страну на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх, державших в руках Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.

В 15:00 (мск) состоится гала-матч, в котором сразятся команды республики и «Красные звезды». Также пройдет церемония передачи флага турнира «Золотая шайба» Казани, которая в 2023 году примет суперфинал всероссийских соревнований юных хоккеистов.

ИА REGNUM напоминает, в июле 2022 года глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф грозил тем, что Россия пропустит все турниры, если ситуация между РФ и бывшей УССР «не изменится в ближайшее время».

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