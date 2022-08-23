Иркутск, , 13:33 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило о существенном ухудшении погодных условий 24 августа. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра в северо-восточных районах ожидаются сильные дожди, грозы.

Гроза Pixabay.com

«При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и акватории водоемов. Силы и средства служб экстренного реагирования находятся в готовности к реагированию на возможные нештатные ситуации.

Из-за сильных дождей возможны повреждения линий электропередач, перебои и отключение энергоснабжения, значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта, обрушение оврагов, образование оползней, селей, возможны локальные подтопления», — напомнили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала 23 августа.

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