Москва, 23 августа, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Три взвода РСЗО «Град», четыре взвода гаубиц Д-30, а также две американские гаубицы М777 подавлены российскими войсками в ходе контрбатарейной борьбы за минувшие сутки. Об этом сообщает 23 августа Минобороны России в сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Василий Иванов ИА REGNUM 155-мм гаубица М-777 производства США

Три взвода реактивных систем залпового огня «Град» были размещены киевским режимом у населённых пунктов Раздоловка и Опытное в ДНР. Огневые позиции гаубиц Д-30 располагались у населённых пунктов Петровское, Красногоровка, Первомайское и Дзержинск в ДНР.

Две гаубицы М777 производства США были развёрнуты в районе города Марганец в Днепропетровской области.

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