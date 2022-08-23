Ереван, , 13:31 — REGNUM Независимость для государства подобно здоровью, которым нужно постоянно заниматься. Об этом 23 августа Армении заявил премьер-министр страны Никол Пашинян по случаю 32-й годовщины со дня принятия декларации о независимости республики.

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«Независимость подобна здоровью, о котором, даже имея ее, нужно заботиться о ней каждый день. Правительство ежедневно борется за независимость Республики Армения», — заявил Пашинян.

По его мнению, независимость тесно связана с безопасностью. Премьер-министр также подчеркнул, что международные структуры, обеспечивающие безопасность «дают трещины», что проявилось в Нагорном Карабахе.

Пашинян добавил, что для независимости республики важно доступное для всех образование и верховенство закона. Он также сравнил независимость с талантами из библейской притчи.