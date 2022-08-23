Донецк, 23 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Глава Донецкой республики Денис Пушилин не пострадал в ходе обстрела столицы ДНР 23 августа, сообщил в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Dnronline.su Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

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Как сообщалось ранее, 23 августа ВСУ нанесли массированный удар по центральным районам Донецка и Горловки. Как минимум один человек погиб, еще несколько получили ранения. Было обстреляно в том числе здание администрации главы ДНР.

Ранее в народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки противник выпустил по территории республики 246 единиц боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов.