Красноярск, , 13:27 — REGNUM Дома, построенные для погорельцев, пострадавших от масштабных майских пожаров, начали сдавать в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Ключи Анна Рыжкова © ИА REGNUM

23 августа ключи от нового жилья получили 25 семей в Уяре, Березовском, Дзержинском, Канском и Рыбинском районах. Волонтёры также вручили новосёлам сертификаты на покупку бытовой техники.

Губернатор Красноярского края Александр Усс, поздравляя новосёлов, заявил о том, что регион «справился с последствиями пожаров на очень высоком уровне». Он подчеркнул, что нормативный срок строительства таких домов — более 70 дней, но красноярские строители выполнили задачу раньше. Строительные работы в домах, которые начали возводить первыми, завершили к 15 августа.

«Небольшие сдвиги по времени и рабочие недоделки не должны перечёркивать высокой оценки усилий строителей, волонтёров, власти на местах и самих жителей», — считает Усс.

В настоящее время в крае строится ещё 78 домов для пострадавших от пожаров. Усс «выразил надежду», что большая их часть будет построена к 1 сентября.

На каждый дом даётся гарантия — пять лет. Строители должны будут устранить погрешности, выявленные в этот период.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая 2022 года Красноярский край пострадал в результате масштабных пожаров. Сгорело более 500 домов. Был введён режим ЧС. Самый массовый пожар был в Уяре.

После этого в крае приняли закон о помощи погорельцам. На помощь людям регион выделил почти 3 млрд рублей.

Между тем 23 августа в прокуратуре края сообщили о внесении представления в региональное правительство в связи с нарушением срока и условий строительства домов для погорельцев. Установлено, что строительство 76 жилых домов в ряде населённых пунктов не завершено в установленный госконтрактом срок — 15 августа 2022 года. Некоторые объекты готовы лишь на 70%.

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