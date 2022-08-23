Кабул, 23 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В результате перестрелки на границе между Узбекистаном и Афганистаном погибли два человека. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Местные источники уточнили, что в результате боестолкновения между узбекскими пограничниками и неизвестными вооружёнными людьми в приграничном районе в уезде Шортепа провинции Балх погибли два человека, четверо были ранены, а ряд других задержаны узбекской стороной.

По словам собеседников, конфликт начался после того, как неизвестные проникли на пограничную полосу для «сбора солодки» и вступили в столкновение с узбекскими силовиками. Тогда в ответ силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также открыли огонь по узбекским пограничникам.

Доклад Абдул Гафура Нумана, начальника полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Шортепе, командованию провинции Балх подтверждает этого конфликт. В докладе указано, что погибшие и раненые — это жители Шортепа, отправившиеся на границу для сбора растения солодка.

Узбекское СМИ Uzbek Daily пишет, что группа афганских граждан вступила в столкновение узбекскими пограничниками после пересечения границы, и в результате все они, а всего их было 24 человека, были арестованы для установления личности и проведения следственных мероприятий.

Это СМИ назвало причиной нарушения границы афганскими гражданами их попытку незаконного сбора солодки, но не упомянуло о боестолкновении и его возможных жертвах. Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали инцидент.